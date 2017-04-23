В Киеве прокомментировали запрет Лолите въезжать на Украину

Закон, по его словам, должен быть для всех один. «Только так, мы будем уважать сами себя и нас будут уважать наши союзники», — добавил Геращенко.

Милявская направлялась поездом в Мукачево, чтобы навестить больную дочь, однако в Конотопе ее задержали и заставили вернуться в Москву. Решение было связано с посещением артисткой крымского города Керчи в 2015 году. Власти рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета Украины.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Украины Олега Слободяна, Милявской запретили въезд в страну сроком на три года.

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.