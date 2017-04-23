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В Петербурге умер бывший вице-премьер России Алексей Большаков
Бывший вице-премьер России Алексей Большаков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова.
"Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля", - сказали в медицинском центре.
Алексей Большаков являлся первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации в период с 15 августа 1996 по 17 марта 1997.
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