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Газета.Ru

В Петербурге умер бывший вице-премьер России Алексей Большаков

В Петербурге умер бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков
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Бывший вице-премьер России Алексей Большаков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова.
"Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля", - сказали в медицинском центре.
Алексей Большаков являлся первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации в период с 15 августа 1996 по 17 марта 1997.
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