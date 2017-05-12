Предложивший создать гетто для русскоязычных Скрипка пожаловался на пранкеров

Рок-музыкант Олег Скрипка , который предложил создать на Украине гетто для русскоязычных, рассказал, что испугался звонка пранкера, представившегося главой МВД страны Арсеном Аваковым , поэтому в разговоре с ним был вынужден перейти на русский язык. Об этом исполнитель сказал в интервью телеканалу ТСН.

Скрипка объяснил, что перед звонком псевдо-Авакова ему звонили якобы из МВД Украины и приказали, чтобы он разговаривал исключительно на русском языке, «иначе накажут».

«Это был шок. Они воспользовались шоком. У меня была передача на радио, у меня в гостях как раз были Dakh Daughters, я прервал эфир, чтобы поговорить с этим псевдо-Аваковым. Они прессовали, просто напугали, что мы на вас подаем в прокуратуру , я почитал, что на меня действительно подают в прокуратуру. В соцсети появилась эта информация», — объяснил он отказ от украинского языка в беседе с пранкером.

Пранкер Алексей Столяров , известный как Лексус, поговорил с Олегом Скрипкой 22 апреля. Лексус представился министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. «Он перед всеми извинился, причем общался на русском языке. Он ссылается на шутку, на какой-то анекдот, который он рассказывал, что это была шутка. Остается только гадать, какие у него еще есть шутки в обиходе. Какой-то у него юмор нездоровый», — отметил Столяров.

20 апреля музыкант призвал создать гетто для жителей Украины, которые не говорят на государственном языке. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны», — заявил исполнитель. Арсен Аваков осудил предложение исполнителя.