Пранкер объяснил причину звонка украинскому музыканту Олегу Скрипке

Пранкер Владимир Кузнецов (известный как Вован) рассказал о причинах звонка украинскому музыканту, лидеру группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке . Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

Кузнецов назвал исполнителя болтуном и выразил мнение, что подобные люди «сеют ненависть между украинцами, говорящими на русском или украинском».

«Как только позвонил "министр Аваков ", музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив "получить" место в совете при МВД . Кроме того, поразило его заявление о том, что украинские военные должны идти захватывать Крым и Донбасс. И тут же Скрипка говорит, что артисты не должны вмешиваться в политику», — заявил Кузнецов.

Скрипка по поводу разговора с пранкерами написал у себя в Facebook, что речь «Авакова» показалась ему подозрительной, однако он продолжил разговаривать с ним «с должным уважением», часть беседы записав на диктофон. По словам музыканта, розыгрыш организовали те, кто намерен «не дать украинскому языку занимать достойное место на Украине». Исполнитель еще раз извинился за свое высказывание о гетто, отметив, что не намеревался выказать неуважение.

22 апреля Алексей Столяров (известный как Лексус), назвавшись министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, обсудил со Скрипкой по телефону его высказывание о необходимости создать гетто для не говорящих на национальном языке украинских граждан. По словам пранкера, музыкант извинился и казался испуганным.

20 апреля лидер группы «Вопли Видоплясова» призвал создать гетто для жителей Украины, не владеющих государственным языком, Аваков осудил эти слова, назвав их «фальшивым перлом».