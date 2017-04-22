На форуме в Ялте сообщили, что Крым через несколько лет станет российским Монако

Председатель правления Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров заявил, что Крым через несколько лет по темпам развития экономики имеет возможность превратиться в российское Монако.

«Через несколько лет мы будем свидетелями тому, что российский Крым — это в общем-то российское Монако, будет еще очередь из инвесторов», — приводит РИА Новости слова Назарова.

Он отметил, что за последние три года в Крыму создан комфортный инвестиционный климат и свободная экономическая зона с уникальными для России условиями.

Третий Ялтинский международный экономический форум, собрал более 220 участников из 46 стран.

RT побеседовал с иностранными гостями форума о политическом курсе новой администрации Соединённых Штатов, реформах в Европе, антироссийских санкциях и крымском референдуме.