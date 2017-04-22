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Ростуризм призвал россиян учитывать риски во время президентских выборов во Франции
Федеральное агентство по туризму рекомендует находящимся во Франции российским туристам учитывать возможные риски во время президентских выборов. Об этом заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.
«Мы хотим напомнить нашим соотечественникам, которые сейчас отдыхают во Франции, что в день выборов в этой стране нужно быть бдительными и заботиться о собственной безопасности», — цитирует Сергееву РИА Новости.
По её словам, волноваться не о чем, однако стоит принять во внимание некоторые риски.
«Ситуация в Европе неспокойная, поэтому нужно быть более внимательными», — пояснила она.
В воскресенье, 23 апреля, во Франции состоится первый тур президентских выборов.
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