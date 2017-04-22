Ростуризм призвал россиян учитывать риски во время президентских выборов во Франции

«Мы хотим напомнить нашим соотечественникам, которые сейчас отдыхают во Франции, что в день выборов в этой стране нужно быть бдительными и заботиться о собственной безопасности», — цитирует Сергееву РИА Новости.

По её словам, волноваться не о чем, однако стоит принять во внимание некоторые риски.

«Ситуация в Европе неспокойная, поэтому нужно быть более внимательными», — пояснила она.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции состоится первый тур президентских выборов.