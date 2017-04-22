Москва предупредила Черногорию об ухудшении отношений с Россией

Алексей Мешков. Вступление Черногории в НАТО негативно скажется на всем комплексе связей этой страны с Россией. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил замглавы МИД

«Что касается наших отношений, то не только вступление в НАТО как таковое, но и целый ряд шагов, которые предпринимает черногорское руководство, — это и присоединение к антироссийским санкциям, и антироссийские кампании в местной прессе, — конечно, сказываются и неизбежно скажутся негативно на всем комплексе российско-черногорских связей», — сказал замминистра.

По его словам, в Москве считают, что кардинальные вопросы в жизни того или иного государства решать это должны народы этих стран. «В данном случае это право черногорского народа на референдуме определить: хотят они, чтобы их страна вступала в НАТО, или не хотят», — добавил Мешков.

В четверг, 20 апреля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила о складывающейся в Черногории «неблагоприятной для россиян ситуации». Текст ее заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США», — говорится в заявлении Захаровой.

После этого Ростуризм на своем сайте опубликовал предупреждение гражданам, отправляющимся на отдых в Черногорию. В нем Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров, реализующих туры в Черногорию, предупреждать клиентов об имеющихся рисках, а россиянам, планирующим турпоездку в Черногорию, рекомендовано учитывать обстановку в стране и возможные риски.