Главный военный прокурор России подал в отставку

Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, 26 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации , сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен Совфедом на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, вопрос будет предварительно обсуждён комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.

Согласно конституции РФ, в ведении Совфеда находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.