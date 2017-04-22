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Главный военный прокурор России подал в отставку
Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, 26 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке", — сказал собеседник агентства.
По его словам, этот вопрос будет рассмотрен Совфедом на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, вопрос будет предварительно обсуждён комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.
Согласно конституции РФ, в ведении Совфеда находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.
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