Захарова прокомментировала видеообращение Усманова к Навальному

«Великий же и могучий имеет для таких случаев чёткую и далеко не новаторскую классификацию — «положить на». И Усманов «положил на Навального» так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все «положены на». «Тьфу не тебя» — и нет больше никого. Круто, потому что по-мужски», — написала Захарова.

Захарова добавила, что выступление Усманова будут изучать в высших учебных заведениях по риторике и пиару.

18 мая предприниматель Алишер Усманов завел аккаунт во «ВКонтакте», где выложил видеообращение к Алексею Навальному. В 12-минутном видео миллиардер назвал оппозиционера «лузером», «неучем» и «неудавшимся бизнесменом». Пользователи в соцсетях высмеяли обращение бизнесмена.