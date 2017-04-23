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Главред "Новой" ответил Кадырову на призыв извиняться на коленях
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал сотрудников издания принести извинения за якобы ложные сообщения о притеснении геев в республике. Журналиста удивила аргументация, которую использовал чеченский лидер. Так, по его словам, если бы в регионе были гонения на ЛГБТ-сообщество, об этом было бы известно, ведь "Чечня маленькая".
Кадыров опроверг сообщения в СМИ о том, что жители регионов Кавказа, в том числе Чечни, десятками обращаются за помощью к ЛГБТ-сообществу с просьбой помочь уехать оттуда. Глава региона заявил, что "никто и никуда не уезжал", иначе об этом все бы знали.
"То есть он знал, где в маленькой Чечне в своем доме в родовом селе долгие годы скрывался убийца Анны Политковской Рустам Махмудов? - приводит комментарий Муратова сайт "Новой". - Почему не нашел? Чего молчал? Не попросил встать на колени?".
В субботу в ходе фестиваля "Шашлык-Машлык" Кадыров обратился к освещавшим событие журналистам и попросил вразумить коллег. Они-де несправедливо оскорбили чеченцев, приписав им издевательства над геями. Глава региона призвал заявляющих подобное журналистов на коленях извиниться перед чеченским народом. Он также заверил, что журналистам "Новой" ничто не угрожает и попросил относится к ним терпимо как к больным людям, которых лечат в психиатрических клиниках.
Одновременно Кадыров высказал собственное мнение о природе однополых отношений: "Где написано, что за кошку надо выйти замуж?"
Позже ситуацию прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. Она обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению затянувшейся дискуссии и позволить людям, как говорила Фаина Раневская, самостоятельно распоряжаться своим задом.
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