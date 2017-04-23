Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова , который призвал сотрудников издания принести извинения за якобы ложные сообщения о притеснении геев в республике. Журналиста удивила аргументация, которую использовал чеченский лидер. Так, по его словам, если бы в регионе были гонения на ЛГБТ-сообщество, об этом было бы известно, ведь "Чечня маленькая".

Кадыров опроверг сообщения в СМИ о том, что жители регионов Кавказа, в том числе Чечни, десятками обращаются за помощью к ЛГБТ-сообществу с просьбой помочь уехать оттуда. Глава региона заявил, что "никто и никуда не уезжал", иначе об этом все бы знали.

"То есть он знал, где в маленькой Чечне в своем доме в родовом селе долгие годы скрывался убийца Анны Политковской Рустам Махмудов ? - приводит комментарий Муратова сайт "Новой". - Почему не нашел? Чего молчал? Не попросил встать на колени?".

В субботу в ходе фестиваля "Шашлык-Машлык" Кадыров обратился к освещавшим событие журналистам и попросил вразумить коллег. Они-де несправедливо оскорбили чеченцев, приписав им издевательства над геями. Глава региона призвал заявляющих подобное журналистов на коленях извиниться перед чеченским народом. Он также заверил, что журналистам "Новой" ничто не угрожает и попросил относится к ним терпимо как к больным людям, которых лечат в психиатрических клиниках.

Одновременно Кадыров высказал собственное мнение о природе однополых отношений: "Где написано, что за кошку надо выйти замуж?"