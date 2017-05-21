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Генпрокуратура проверит высказывания Transparency о Поклонской
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отправит запрос с Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской, сообщает РИА Новости.
Запрос поступит в прокуратуру в понедельник. Глава думского комитета отмечает, что депутаты обязаны ограждать граждан от любых угроз, особенно таких людей, которые преданы своему делу.
Ранее возглавляющая думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская в интервью RNS предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. После этого замгендиректор отделения Илья Шуманов написал у себя на странице в Facebook, что начнет расследование по Поклонской. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — сообщил он.
Вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев назвал это заявление «шантажом депутата».
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