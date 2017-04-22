В Крыму начали строить здание главной мечети

В Крыму дан старт заливки фундамента здания Соборной мечети "Джума Джами", которая станет главным и самым вместительным культовым объектом крымских мусульман.

Религиозный комплекс начали строить в прошлом году. На строительной площадке уже возведены здание муфтията и гостевой двор, а также вырыт котлован под саму мечеть. Строительство идет с опережением на месяц. Срок сдачи религиозного комплекса — 21 апреля 2019 года, ровно через пять лет после подписания президентом России указа о реабилитации репрессированных. Весь комплекс занимает 3 га. Площадь мечети — 5,785 тыс кв. м. Ориентировочная стоимость — около 4 миллиардов рублей.

"Строящийся объект будет украшением нашей республики. Эта мечеть будет знаковым местом для всех мусульман Крыма", — сказал журналистам Сергей Аксенов.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что мечеть строится под патронатом президента РФ. "Строительство мечети стало возможно только в российском Крыму, потому что в украинский период мусульмане постоянно сталкивались с всевозможными препятствиями. Это будет самая большая мечеть в Крыму", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, за всю историю полуострова никогда не строились мечети подобных масштабов, с высшим учебным заведением, муфтиятом, гостевым домом.

"Мечеть станет очагом духовной жизни мусульман Крыма", — подчеркнул Бальбек.

Мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

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