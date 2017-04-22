Италия поддержит общее решение ЕС по поводу продления санкций против России

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что Италия будет придерживаться общего решения ЕС касательно продления санкции в отношении РФ.

"Мы поддержим общее решение и не будем нарушать наше единство. В случае необходимости, нам придется показать, что мы не слабые", — заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.

Он также отметил, что Италии необходимо сохранять союз с Россией. "Мы должны поддерживать наш союз с Россией. Это не всегда легко, так как наша экономика и экономика Германии пострадали больше всего от санкций, введенных против РФ", — заявил итальянский премьер.