Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за семейную ругань

В соответствии с текстом законопроекта предлагается удвоить штраф за мелкое хулиганство (в настоящий момент он составляет от 500 до 1 тысячи рублей) или ввести обязательные работы на срок до 40 часов за "оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан". При этом возможность применения данного закона будет распространяться не только на общественные места, но и на жилые помещения, в том числе квартиры.

По словам разработчиков, подобные меры должны способствовать устранению правовой проблемы, затрудняющей привлечение к ответственности за нарушение спокойствия граждан в жилых помещениях, в том числе в семьях.