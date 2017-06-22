Россия получила право зама в ООН

Бюро по борьбе с терроризмом возглавил Владимир Воронков

Вчера представитель России был назначен на один из ключевых постов в ООН . Руководителем ее новой структуры, Бюро по борьбе с терроризмом, стал Владимир Воронков. С 2011 года он работал постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене. Ранее на пост главы бюро рассматривались кандидатуры посла России в США Сергея Кисляка и заместителя главы МИД РФ Геннадия Гатилова . По информации “Ъ” , вопрос о назначении господина Воронкова решился 20 июня, когда российский дипломат провел в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Леонида Брежнева и Константина Черненко. Владимиру Воронкову именно вчера исполнилось 64 года, так что назначение на высокий пост стало своеобразным подарком ко дню рождения. Последние шесть лет он работает постпредом РФ при международных организациях в Вене. В 1975 году дипломат окончил истфак МГУ , владеет английским и польским языками. Карьеру начинал как переводчик, работал на самом высоком уровне: переводил для генеральных секретарей ЦК КПСС

В системе МИДа Владимир Воронков работает с 1989 года. В начале нулевых был советником-посланником посольства России в Польше. С 2002 по 2005 год занимал должность заместителя главы департамента кадров МИД РФ, а до 2008 года был заместителем постпреда России при ОБСЕ . С 2008 по 2011 год руководил департаментом общеевропейского сотрудничества МИДа. В тот период Россия и Запад активно сближались и сотрудничали. Москва и ЕС тогда запустили программу «Партнерство для модернизации», после долгого перерыва, связанного с войной в Грузии, возобновилась работа Совета Россия—НАТО, велись переговоры о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом. Российскую делегацию на них возглавлял Владимир Воронков.

Как ранее сообщал “Ъ”, сначала Москва выдвинула на пост главы Бюро ООН по борьбе с терроризмом посла РФ в США Сергея Кисляка (в Вашингтоне его в ближайшее время сменит заместитель главы МИД России Анатолий Антонов ). Но с согласованием его кандидатуры возникли сложности. Позже “Ъ” стало известно, что российская сторона также рассматривала в качестве кандидата на эту позицию заместителя министра иностранных дел Геннадия Гатилова, отвечающего за отношения с ООН.

О создании нового подразделения в структуре ООН стало известно из обращения господина Гутерриша, направленного участникам международной конференции Минобороны РФ , состоявшейся в конце апреля. «Для воплощения в жизнь глобальной антитеррористической стратегии ООН я предложил Генассамблее создать новое бюро по борьбе с терроризмом»,— говорилось в послании генсека. Выстраиванием деятельности этой структуры и предстоит заняться российскому дипломату.

«Предстоит очень ответственная и сложная работа. Терроризм — глобальная угроза, затрагивающая каждую страну. Ответ на эту угрозу должен быть глобальным и консолидированным. Над этим и будем работать»,— заявил “Ъ” Владимир Воронков сразу после своего назначения.

О том, что глава бюро будет по статусу приравнен к заместителю генсека ООН, “Ъ” говорил пресс-секретарь Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик . Назначение на эту должность Владимира Воронкова означает, что у России впервые появится столь высокопоставленный представитель в системе ООН.