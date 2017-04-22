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Прокуратура Украины потребовала лишить гражданства автора идеи об аренде Крыма
Фото: Андрей Артеменко / Facebook
Генеральная прокуратура Украины попросила МВД страны лишить депутата Верховной рады Андрея Артеменко украинского гражданства за получение гражданства Канады. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала у себя в Facebook.
К публикации она прикрепила фотографии обращения на имя главы МВД Арсена Авакова. «Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Верховной рады Андреем Артеменко», — сказано в публикации.
По слова Сарган, при расследовании уголовного дела о госизмене было собрано достаточное количество документов, подтверждающих факт получения Артеменко канадского гражданства и наличия у него паспорта этой страны.
Пресс-секретарь подчеркнула, что после получения от Генпрокуратуры соответствующих материалов миграционная служба может обратиться к президенту Петру Порошенко с ходатайством о лишении нардепа украинского гражданства.
По законам Украины, иметь двойное гражданство в этой стране запрещено.
20 февраля Андрей Артеменко рассказал о своих предложениях по снятию санкций с России и нормализации отношений между Москвой и Киевом. По его словам, Крым надо передать в аренду на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ с данным планом парламентарий отправил в администрацию президента США Дональда Трампа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему сложно комментировать идею Артеменко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном «плане» абсурдна.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, во время которого большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.
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