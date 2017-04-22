Прокуратура Украины потребовала лишить гражданства автора идеи об аренде Крыма

К публикации она прикрепила фотографии обращения на имя главы МВД Арсена Авакова . «Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Верховной рады Андреем Артеменко», — сказано в публикации.

По слова Сарган, при расследовании уголовного дела о госизмене было собрано достаточное количество документов, подтверждающих факт получения Артеменко канадского гражданства и наличия у него паспорта этой страны.

Пресс-секретарь подчеркнула, что после получения от Генпрокуратуры соответствующих материалов миграционная служба может обратиться к президенту Петру Порошенко с ходатайством о лишении нардепа украинского гражданства.

По законам Украины, иметь двойное гражданство в этой стране запрещено.

Дональда Трампа. 20 февраля Андрей Артеменко рассказал о своих предложениях по снятию санкций с России и нормализации отношений между Москвой и Киевом. По его словам, Крым надо передать в аренду на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ с данным планом парламентарий отправил в администрацию президента США

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, во время которого большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.