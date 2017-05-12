Добро пожаловать в Фэрбанкс: сотрудничество в Арктике на деле, а не на словах

Фэрбанкс, основанный золотоискателями небольшой городок на Аляске, в эти дни превратился в один из центров мировой политики, объединив на своей площадке представителей государств, нередко занимающих противоположные позиции при общении в иных форматах и организациях.

Состоявшаяся здесь министерская встреча Арктического совета наглядно продемонстрировала, что при всех противоречиях по различным международным вопросам государства хотят и могут проявлять реальную волю к сотрудничеству по стратегическим направлениям, среди которых Арктика по праву занимает одно из первых мест. Символичное место

Как рассказала Дебора Хикок, президент Организации по развитию туризма в Фэрбанксе, изначально местом встречи глав МИД Арктического совета был выбран более крупный город Анкоридж. Однако общественность Фэрбанкса предложила провести форум именно в этом городе, так как он является самым северным населенным пунктом США с авиационным и железнодорожным сообщениями. "Мы называем наш город "воротами в Арктику", - пояснила собеседница агентства.

Мероприятие такого высокого уровня в Фэрбанксе организуется впервые, заседание министров состоялось в местном центре досуга, где обычно проходят хоккейные матчи и музыкальные концерты. Подробно рассказав о подготовке к министерской встрече, Хикок сама поинтересовалась у корреспондента ТАСС , все ли устраивает журналистов в организации мероприятия, пояснив, что это очень важно для горожан, которые впервые принимают такой крупный международный форум в своем городе.

А организовано все действительно было на высшем уровне. Чувствовалось, что принимающая сторона очень старалась порадовать гостей. "Добро пожаловать", - приветствовала одна из организаторов пул российского министра на русском языке.

Членов делегации и представителей СМИ разместили не в центре города, а в отеле, отделанном в стиле охотничьего домика, на берегу реки с видом на огромную надпись: "Love Alaska".

Примечательно, что Фэрбанкс, где в четверг звучали столь дружные призывы к международному сотрудничеству, является одним из символов его конкретных проявлений в прошлом - перед лицом самого страшного врага. Именно через этот город проходил маршрут доставки самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза.

Всего с 1942 по 1945 год советские и американские летчики перегнали из этого города около 8 тыс. боевых самолетов, оказавших заметное влияние на ход боевых действий на советско-германском фронте. В августе 2006 года в Фэрбанксе был открыт монумент в память о программе ленд-лиза и советско-американском братстве по оружию во времена Второй мировой войны.

Министр иностранных дел РФ и посол России в США Сергей Кисляк , конечно, не могли не воспользоваться возможностью посетить памятник героям Алсиба.

"Было бы стыдно приехать сюда и не посетить этот мемориал", - сказал журналистам глава российского внешнеполитического ведомства, возложив цветы к мемориалу. "Мы высоко ценим то, как жители Аляски чтят память о нашей совместной борьбе против фашизма во Второй мировой войне", - добавил он.

Нет потенциала для конфликта

Тезис о безальтернативности тесного международного взаимодействия в полярном регионе стал лейтмотивом выступлений глав внешнеполитических ведомств - участников заседания. "Россия много делает и будет делать, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества. Здесь нет потенциала для какого-либо конфликта", - подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Международное право позволяет надежно обеспечивать в нашем общем регионе национальные интересы всех арктических государств, на которых лежит особая ответственность за долгосрочное развитие Крайнего Севера", - добавил он. "Арктический совет стал форумом, где мы можем развивать сотрудничество", - отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон , указав при этом, что у каждой из стран - членов совета "есть заинтересованность в стратегии развития Арктики".

Глава шведской дипломатии Маргот Валльстрём в своем выступлении напомнила, что до сих пор Арктика была "зоной мира, соблюдения законов и взаимодействия". "Следует и далее сохранять такое положение дел", - призвала она.

А канадский министр Христя Фриланд приветствовала российскую делегацию на русском языке. "Хотя не секрет, что между нашими странами в ряде вопросов есть разногласия, в Арктическом совете мы всегда могли, можем и будем разговаривать и решать наши совместные вопросы. Я очень рада, что вы здесь", - сказала Фриланд, имеющая украинские корни.

Данные позиции участников были отражены в "Декларации Фэрбанкса", принятой по итогам форума. В документе подчеркивается стремление "сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике", а также содействовать экономическому развитию коренных народов Севера и предпринимать меры по защиты окружающей среды.

Министры также подписали в Фэрбэнксе обязательное к исполнению "Соглашение об усилении международного научного сотрудничества в Арктике", которое будет регулировать вопросы облегчения доступа ученых к исследовательским центрам в Арктике, доставки научного оборудования и материалов, подготовки молодых исследователей и научные обмены.

Деятельность рабочих групп В Арктическом совете действуют шесть рабочих групп: по арктическому мониторингу и оценке, по сохранению арктической флоры и фауны, по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации, по сохранению арктической морской среды, по устойчивому развитию, а также группа по борьбе с загрязнением Арктики. Каждая из них провела серьезную подготовку к министерской встрече.

Как рассказал ТАСС исполнительный секретарь группы по сохранению арктической флоры и фауны Том Бэрри, в группах посменно председательствуют страны - участницы организации. "Наша группа работает в Исландии, председательствует сейчас Норвегия, а до этого - Россия", - отметил он. "С российскими учеными у нас идет постоянное взаимодействие, мы проводим рабочие семинары в различных городах, в том числе и в России", - поведал эксперт.