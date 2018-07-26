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Макаревич: Крым можно было купить
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Макаревич: Крым можно было купить 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своими размышлениями о Крыме во время записи передачи «Особое мнение».
Макаревич считает, что политики могли пойти иным путем перед тем, как присоединить Крым к России в 2014 году. «Можно было найти другие пути. Купить его. Договориться, я грубо говорю, найти способ», — поделился музыкант, добавив, что он бы мог отдыхать в Крыму, если бы он был приобретен Россией. Сейчас Макаревич в Крым не ездит.
Он также считает, что неверно было присоединять Крым по результатам проведенного среди населения референдума, назвав возможность провести такой референдум среди крымчан следствием «двойных стандартов» в политике.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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