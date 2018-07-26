Макаревич: Крым можно было купить

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своими размышлениями о Крыме во время записи передачи «Особое мнение».

Макаревич считает, что политики могли пойти иным путем перед тем, как присоединить Крым к России в 2014 году. «Можно было найти другие пути. Купить его. Договориться, я грубо говорю, найти способ», — поделился музыкант, добавив, что он бы мог отдыхать в Крыму, если бы он был приобретен Россией. Сейчас Макаревич в Крым не ездит.

Он также считает, что неверно было присоединять Крым по результатам проведенного среди населения референдума, назвав возможность провести такой референдум среди крымчан следствием «двойных стандартов» в политике.