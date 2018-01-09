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Путин не поедет в Давос
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Путин не планирует участвовать в Давосском форуме 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин не собирается на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 23-26 января.

"Нет. Не планирует", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, планирует ли Путин принять участие в форуме.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что, как ожидается, в нынешнем году Всемирный экономический форум посетит президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что российскую правительственную делегацию на Давосском форуме возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, в работе форума примут участие федеральные министры, представители органов власти и бизнеса.

Путин участвовал в Давосском форуме в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ.

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