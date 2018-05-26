Песков рассказал о ночных кошмарах с Путиным

В юмористической программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ , записанной в кулуарах ПМЭФ, Пескова спросили, часто ли ему снится Владимир Путин.

«Снится, всегда очень страшно», — сказал Песков, добавив, что это бывают сны со строгим президентом.