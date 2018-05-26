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Песков рассказал о ночных кошмарах с Путиным
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Песков рассказал о ночных кошмарах с Путиным 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своих ночных кошмарах. Он пошутил, что иногда просыпается в холодном поту после сновидений, в которых видит строгого российского президента, сообщает РИА Новости.
В юмористической программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ, записанной в кулуарах ПМЭФ, Пескова спросили, часто ли ему снится Владимир Путин.
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«Снится, всегда очень страшно», — сказал Песков, добавив, что это бывают сны со строгим президентом.
«Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: "О господи, я забыл что-то сделать". Из-за этого ты весь мокрый просыпаешься: "Господи"», — поделился пояснил пресс-секретарь Путина.
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