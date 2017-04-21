В Кремле прокомментировали ролики о Навальном-Гитлере

«Палитра мнений на этот счет достаточно обширная, есть аргументированная точка зрения, что упомянутые граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом, зачем и для кого это нужно», — сказал Песков.

Ролик «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить!» появился в Сети в апреле. Он уже собрал более двух миллионов просмотров.

Сообщалось, что это может быть частью кампании противников Навального в президентских выборах 2018 года, которые пытаются создать у населения негативное представление об оппозиционере.