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В Кремле прокомментировали ролики о Навальном-Гитлере
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что авторами видеороликов, в которых оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с лидером нацистской Германии Гитлером, могут быть сторонники блогера. Он отметил, что Кремль «такими делами не занимается». Об этом сообщает «Лента.ру».
«Палитра мнений на этот счет достаточно обширная, есть аргументированная точка зрения, что упомянутые граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом, зачем и для кого это нужно», — сказал Песков.
Ролик «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить!» появился в Сети в апреле. Он уже собрал более двух миллионов просмотров.
Сообщалось, что это может быть частью кампании противников Навального в президентских выборах 2018 года, которые пытаются создать у населения негативное представление об оппозиционере.
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