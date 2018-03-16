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Путин: зарплата врачей должна увеличиваться
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Путин рассказал, как должен увеличиваться доход врачей 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
Заработная плата врачей должна увеличиваться по мере роста уровня зарплаты в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, по мере роста уровня заработной платы в региональных экономиках правительство будет стремиться к тому, чтобы достигнутый уровень (зарплат врачей — ред.) не снижался, а, наоборот, только шел по восходящей", — сказал Путин в пятницу на встрече с работниками сферы здравоохранения.
По его словам, в майских указах 2012 года важной составляющей являлся уровень заработной платы в сфере здравоохранения.
"Как вы помните, там речь шла о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в регионе соответствующем", — сообщил президент и отметил, что сейчас в этой сфере есть движение.
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