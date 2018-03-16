Путин: зарплата врачей должна увеличиваться

"Как вы помните, там речь шла о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в регионе соответствующем", — сообщил президент и отметил, что сейчас в этой сфере есть движение.

По его словам, в майских указах 2012 года важной составляющей являлся уровень заработной платы в сфере здравоохранения.