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Екатерина Троицкая: «Размер губернаторских грантов „Рейтинга-76“ в этом году будет не меньше, чем в прошлом»
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Екатерина Троицкая: «Размер губернаторских грантов „Рейтинга-76“ в этом году будет не меньше, чем в прошлом» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 51 минуту назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Сегодня в здании Правительства области в формате видеоконференции заместитель председателя Правительства — директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая обсудила с представителями органов местного самоуправления изменения в системе показателей оценки «Рейтинг-76» на 2018 год.
Оценка городских округов и муниципальных районов региона по ключевым показателям социально-экономического развития проводится с прошлого года по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Лидер рейтинга-2017 получил грант в размере 20 миллионов рублей, общая сумма поддержки муниципальных образований составила 50 миллионов рублей.
— Размер грантов для этого года пока не установлен, но общий объем будет не меньше, чем в прошлом году, — сообщила Екатерина Троицкая. — Перечень параметров оценки доработан с учетом предложений органов местного самоуправления. Кроме того, в этом году будет добавлен показатель вовлеченности населения во взаимодействие с органами власти через интерактивный портал «Решаем вместе!».
Общее количество параметров оценки, которое в прошлом году составляло 43, увеличено до 53. Добавлено и скорректировано несколько показателей в разделах «Сельское хозяйство», «Инфраструктура», «Социальное развитие», «Муниципальное управление», где теперь будет учтено и качество проведения оценки регулирующего воздействия, «Физическая культура и спорт», а также «Безопасность».
В мае будут подведены итоги оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области «Рейтинг-76» за I квартал текущего года.
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