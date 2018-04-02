Екатерина Троицкая: «Размер губернаторских грантов „Рейтинга-76“ в этом году будет не меньше, чем в прошлом»

Сегодня в здании Правительства области в формате видеоконференции заместитель председателя Правительства — директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая обсудила с представителями органов местного самоуправления изменения в системе показателей оценки «Рейтинг-76» на 2018 год.

Оценка городских округов и муниципальных районов региона по ключевым показателям социально-экономического развития проводится с прошлого года по поручению губернатора Дмитрия Миронова . Лидер рейтинга-2017 получил грант в размере 20 миллионов рублей, общая сумма поддержки муниципальных образований составила 50 миллионов рублей.

— Размер грантов для этого года пока не установлен, но общий объем будет не меньше, чем в прошлом году, — сообщила Екатерина Троицкая. — Перечень параметров оценки доработан с учетом предложений органов местного самоуправления. Кроме того, в этом году будет добавлен показатель вовлеченности населения во взаимодействие с органами власти через интерактивный портал «Решаем вместе!».

Общее количество параметров оценки, которое в прошлом году составляло 43, увеличено до 53. Добавлено и скорректировано несколько показателей в разделах «Сельское хозяйство», «Инфраструктура», «Социальное развитие», «Муниципальное управление», где теперь будет учтено и качество проведения оценки регулирующего воздействия, «Физическая культура и спорт», а также «Безопасность».