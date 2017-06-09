Индия и Пакистан вступают в ШОС

В Астане начался очередной двухдневный саммит глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главным итогом саммита должно стать вступление в организацию Индии и Пакистана. Это сделает ШОС одной из крупнейших организаций по количеству населения стран, в нее входящих – Шанхайская организация сотрудничества объединит свыше 3 миллиардов человек, то есть менее половины населения Земли.

Основные мероприятия саммита пройдут в пятницу, в четверг начались двусторонние переговоры глав государств.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что лидеры будут обсуждать темы развития Организации, борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также заявку Ирана на вступление в ШОС. Кроме того, на саммите будет официально оформлено полноправное членство в Организации Индии и Пакистана.

В этой связи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нынешний саммит историческим.

"Мы активно взаимодействуем на международных, региональных площадках — ООН , СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — ред.), ШОС. Ярким примером такой слаженной работы является наше сотрудничество в ШОС. Завтра мы с вами примем участие в историческом заседании организации, которая расширится за счет присоединения Индии и Пакистана", — сказал Назарбаев в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что масштабы этого события еще предстоит оценить, но "уже сейчас очевидно, что присоединение данных стран откроет дополнительные возможности для придания мощного импульса развитию шосовского формата, выведет его на качественно новые позиции в региональных и мировых делах".

"Уверены, что адаптация к работе в новом составе будет хотя и непростой, но успешной – ведь в процессе вступления Нью-Дели и Исламабад подтвердили готовность следовать правилам и процедурам ШОС, тому самому "шанхайскому духу", — заявил Моргулов в интервью китайскому агентству "Синьхуа"

Всего по итогам заседания будет подписано 11 документов. В их числе — Астанинская декларация, Конвенция по противодействию экстремизму и совместное заявление лидеров о противодействии международному терроризму.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.