Аксенов назвал главную формулу успеха Крыма

Главной формулой успеха Крыма, обеспечивающей его развитие, является личный контроль крымских процессов президентом страны Владимиром Путиным , сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Главная формула успеха, что лично президент держит под контролем многие процессы, связанные с Крымом, такие как строительство моста. Все глобальные стратегическими вещи", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, федеральные органы власти также с большим внимание относятся к крымскому региону.