Главные события у вас в почте
Аксенов назвал главную формулу успеха Крыма
Главной формулой успеха Крыма, обеспечивающей его развитие, является личный контроль крымских процессов президентом страны Владимиром Путиным, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Главная формула успеха, что лично президент держит под контролем многие процессы, связанные с Крымом, такие как строительство моста. Все глобальные стратегическими вещи", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, федеральные органы власти также с большим внимание относятся к крымскому региону.
Оставить комментарий