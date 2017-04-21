Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство ведет "активную" работу по выявлению потенциальных нарушителей "закона Магнитского", оговаривающего введение санкций в отношении россиян, причастных, по мнению американского руководства, к нарушению прав человека. Об этом он заявил в письме в комитеты сената и Палаты представителей, передает S utnik.

"Моя администрация активно выявляет лиц и организации, к которым может применяться закон, и собирает доказательства, необходимые для его применения", - заявил он.

Он также заявил, что в ближайшие недели и месяцы будет проведена тщательная межведомственная проверка для обеспечения выполнения "обязательств по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях против человека и коррупции".