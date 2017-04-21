СМИ: Лидер сербской партии заявил о принадлежности Крыма России

Лидер Сербской радикальной партии и бывший вице-премьер правительства Сербии Воислав Шешель заявил, что согласен с тем, что Крым является частью России.

«Сербская радикальная партия признает территориальную целостность России. Крым и город Севастополь — часть России», — заявил Шешель «Известиям»

Он также добавил, что существующие антироссийские санкции в долгосрочной перспективе принесут больше вреда западным странам, чем России.

Ранее Шешель заявлял, что хотел бы, чтобы его страна имела с Россией общую армию и одинаковую военную форму.