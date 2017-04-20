МИД Черногории ответил Захаровой на слова об антироссийских настроениях

В Черногории нет антироссийских настроений. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел республики. Текст заявления ведомства передает РИА Новости

«Не зафиксировано ни одного случая того, чтобы российский бизнесмен или турист пережил неприятности в Черногории. В нашем государстве также не существует никакого враждебного отношения к российскому народу. В этом могут удостовериться тысячи российских граждан, которые и сегодня находятся в нашей стране», — заявили в ведомстве.

МИД Черногории выступили с этим заявлением в связи со словами Марии Захаровой . Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в Черногории растут антироссийские настроения.

В конце октября 2016 года появилась информация, что группа граждан Сербии, Черногории и России планировали устроить государственный переворот в Черногории. Начало переворота, в ходе которого должны были убить премьер-министра страны Мило Джукановича, был запланирован на 16 октября 2016 года. В феврале 2017 года следствие обвинило Москву в причастности к организации преступного заговора. В Кремле все обвинения отвергают.