МИД Черногории заявил об отсутствии антироссийских настроений в стране

Министерство иностранных дел Черногории прокомментировало заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о растущих антироссийских настроениях в стране, передает РИА "Новости".

"Не зафиксировано ни одного случая того, чтобы российский бизнесмен или турист пережил неприятности в Черногории. В нашем государстве также не существует никакого враждебного отношения к российскому народу. В этом могут удостовериться тысячи российских граждан, которые и сегодня находятся в нашей стране", - заявили в ведомстве.

Министерство также отметило, что Черногория самостоятельно будет принимать решения о своем будущем, вне зависимости от желаний российского руководства, и призвало власти России "разрешать все неясности и моменты недопонимания в открытых и прямых разговорах".