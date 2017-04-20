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МИД Черногории заявил об отсутствии антироссийских настроений в стране
Министерство иностранных дел Черногории прокомментировало заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о растущих антироссийских настроениях в стране, передает РИА "Новости".
"Не зафиксировано ни одного случая того, чтобы российский бизнесмен или турист пережил неприятности в Черногории. В нашем государстве также не существует никакого враждебного отношения к российскому народу. В этом могут удостовериться тысячи российских граждан, которые и сегодня находятся в нашей стране", - заявили в ведомстве.
Министерство также отметило, что Черногория самостоятельно будет принимать решения о своем будущем, вне зависимости от желаний российского руководства, и призвало власти России "разрешать все неясности и моменты недопонимания в открытых и прямых разговорах".
Ранее Ростуризм призвал граждан учитывать возможные риски при посещении Черногории.
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