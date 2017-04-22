Поддержка проекта, продвигаемого ради геополитических интересов России, является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам, заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Вентспилсский порт и два его терминала — "Noord Natie Vents ils Terminals" и "Eurohome Latvija" — получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода "Nord Stream 2", обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правления Вентспилсского порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Правительство Латвии на этой неделе на закрытом заседании уже постановило не поддерживать участие Вентспилса в проекте.

По словам главы внешнеполитического ведомства, использование территории государства для строительства "Nord Stream 2" ("Северный поток") может использоваться как прикрытие для разведывательной активности российских спецслужб на территории Латвии, что значительно осложнит процесс принятия быстрых и своевременных решений по беспрепятственному размещению и развитию нужной оборонной инфраструктуры в стране.

"Правительство Латвии и МИД против проекта "Nord Stream 2", потому что государственная поддержка проекта откровенно противоречила бы основным принципам внешней политики, направленным на сотрудничество со странами ЕС НАТО в регионе, с которыми планируются совместные инфраструктурные проекты", — сказал Ринкевич.

Разрешение Латвии использовать свою территорию посеяло бы раскол между странами региона и угрожало бы дальнейшей реализации этих проектов, а также кредиту доверия Латвии со стороны союзников по ЕС и НАТО, считают в МИД.

В свою очередь высказывания председателя Вентспилсского свободного порта и мэра Вентспилса Айвара Лембергса , что МИД не хочет, чтобы Латвия участвовала в реализации этого проекта, так как этого не хочет Польша, Ринкевич назвал спекуляциями. "Ни министерство иностранных дел, ни правительство Латвии не лоббирует интересы других стран", — указал Ринкевич, подчеркнув, что таким высказываниям не место.

Со своей стороны, депутат Европарламента Кришьянис Кариньш допускает, что некоторые предприниматели могли бы заработать на этом проекте, но при этом он ослабил бы энергетическую и геополитическую безопасность Латвии.

"Если порты Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии отказываются от предложения, проект становится все дороже и неинтереснее, поэтому противиться ему нужно всеми способами, не позволяя усиливать зависимость Европы от Москвы", — считает Кариньш.

В начале июня компания Nord Stream 2 подала в Германии заявку на строительство "Северного потока — 2". Также в феврале было объявлено о заключении контракта со швейцарской компанией Allseas на трубоукладку морской части газопровода.