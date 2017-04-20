В КПРФ раскритиковали инициативу по захоронению тела Ленина

«Если кому-то надоело стабильное общество, начинаются переписки нашей истории. Не надо её переписывать, надо уважать своих родителей, которые принимали решение (о создании мавзолея. — RT) на законных основаниях. Это предложение вбрасывается, чтобы ещё раз внести раздрай в общество. Кто-то этим питается, как вурдалаки. Они питаются тем, что люди ссорятся, тем, что они раздражены, идут друг на друга», — заявил Рашкин.

20 апреля депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина. По словам депутатов, законопроект приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля.

Ранее стало известно, что, согласно опросу, более 80% россиян выступают за захоронение тела Ленина.