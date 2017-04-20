Автор законопроекта о захоронении Ленина: Местом погребения может быть Ульяновск

«Мы считаем, что, на наш взгляд, хорошо бы реализовать (инициативу – прим. Рамблер) в этот год. Местом захоронения мог бы быть город, в котором он родился, — Ульяновск», — заявил Сысоев.

Сысоев предлагает приурочить захоронение к столетию Октябрьской революции. Депутат отметил, что разработал с коллегами правовые основы для захоронения. Глава партии большевиков Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. Тело Ленина покоится на Красной площади в центре Москвы в мавзолее.