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Автор законопроекта о захоронении Ленина: Местом погребения может быть Ульяновск
Тело Владимира Ленина предложили захоронить в Ульяновске. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Владимир Сысоев. Его слова передает портал LIFE.
«Мы считаем, что, на наш взгляд, хорошо бы реализовать (инициативу – прим. Рамблер) в этот год. Местом захоронения мог бы быть город, в котором он родился, — Ульяновск», — заявил Сысоев.
Сысоев предлагает приурочить захоронение к столетию Октябрьской революции. Депутат отметил, что разработал с коллегами правовые основы для захоронения. Глава партии большевиков Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. Тело Ленина покоится на Красной площади в центре Москвы в мавзолее.
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