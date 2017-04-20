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В Совфеде отреагировали на заявление Фийона о статусе Крыма
Заявление кандидата на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона о российском Крыме рано или поздно будет восприниматься во всем мире как норма, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом говорится в комментарии сенатора, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.
«Просто французский политик в отличие от своих западных коллег реально смотрит на ситуацию и не отягощен никакими идеологическими предрассудками», — отметил сенатор.
В интервью газете Le Figaro Фийон сделал заявление, что Москва никогда не откажется от полуострова. «Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал французский политик.
По его мнению, в крымском вопросе необходимо учитывать «два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа»: уважение границ и право народов на самоопределение. При этом Фийон указал, что полуостров «русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения».
Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказывается признавать итоги плебисцита и называет полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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