В Совфеде отреагировали на заявление Фийона о статусе Крыма

«Просто французский политик в отличие от своих западных коллег реально смотрит на ситуацию и не отягощен никакими идеологическими предрассудками», — отметил сенатор.

В интервью газете Le Figaro Фийон сделал заявление, что Москва никогда не откажется от полуострова. «Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал французский политик.

По его мнению, в крымском вопросе необходимо учитывать «два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа»: уважение границ и право народов на самоопределение. При этом Фийон указал, что полуостров «русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения».