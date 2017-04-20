Захарова прокомментировала слова Скрипки про украинский язык и гетто

Ранее украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

"Это надо оформить в виде растяжек и повесить от Аэропорта "Борисполь" до Крещатика: "Приветствуем участников Евровидения. Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!". А ещё на Кучму обижались за название книги "Украина — это не Россия". Да он миллион раз прав, и слава Богу!", — написала Захарова на своей странице в Facebook.