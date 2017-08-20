Путин рассказал о содержимом гардероба

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского молодежного форума «Таврида», что предпочитает деловой стиль в одежде. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства пояснил, что «почти нигде не бывает, кроме кабинета». По его мнению, у всех политиков «стиль одинаковый».

«В быту стараюсь быть попроще, чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы это было элегантно, красиво», — отметил Путин. При этом, по словам президента, он обычно надевает, «что в шкафу есть».

«Смотрю, чтобы выглядел прилично. Камера работает, миллионы людей смотрят, надо прилично выглядеть. Но, как сказать, есть такое слово — «заморачиваться». Я особо на этот счет не заморачиваюсь, хотя признаю, что это очень важно», — сказал российский лидер. Он также отметил, что считает женскую одежду «художественным творчеством».

На вопрос участницы форума, предложившей Путину принять участие в рекламной кампании одежды для инвалидов, президент ответил согласием. «Этой одежды — готов!» — подчеркнул он.

Накануне, 20 августа, Путин посетил площадку Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», пообщался с его участниками и ознакомился с лучшими из их работ. Форум начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более трех тысяч молодых людей.