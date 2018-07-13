Песков назвал требования отдать Крым бесперспективными

Заставлять Россию отдать Крым — нелогично и бесперспективно, заявил Песков

"Разговаривать стоит только в одном ключе, в том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры — оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда. Это значит, никогда ничего не будет", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.

На вопрос возможно ли изменение позиции Трампа по Крыму, пресс-секретарь ответил, что в Москве "розовых очков" не носят.

"Но, конечно, рассчитывать на это можно", — добавил Песков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.