Путин подписал указ о призыве на военные сборы

В 2017 году, согласно указу президента России Владимира Путина , всех военнообязанных в запасе призовут на военные сборы сроком на два месяца. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с федеральными законами… постановляю: призывать в 2017 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - отмечается в указе президента.

Конкретные сроки будут согласованы с региональными властями. Однако сроки «проверочных сборов» установит Министерство обороны России

Второй и третий пункты в указе помечены как «для служебного пользования».