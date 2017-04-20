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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал указ о призыве на военные сборы
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В 2017 году, согласно указу президента России Владимира Путина, всех военнообязанных в запасе призовут на военные сборы сроком на два месяца. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с федеральными законами… постановляю: призывать в 2017 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - отмечается в указе президента.
Конкретные сроки будут согласованы с региональными властями. Однако сроки «проверочных сборов» установит Министерство обороны России.
Второй и третий пункты в указе помечены как «для служебного пользования».
Следить за ходом выполнения мероприятий будет российское правительство и органы исполнительной власти.
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Политика
Правительство РФ Министерство обороны
Владимир Путин
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