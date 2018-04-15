Асад принял предложение России посетить Югру 

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«Расклад изменился в пользу России»: США получат достойный ответ на любую попытку силового давления

Не называйте Россию врагом: президент ФРГ назвал главную опасность в «деле Скрипаля»

Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о химоружии НАТО в деле Скрипаля