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Асад принял предложение России посетить Югру
Федеральное агентство новостей
3 часа назад
Комментарии
Ханты-Мансийск
, 15 апреля. Президент
Сирии
Башар Асад
на встрече с делегацией
РФ
принял предложение посетить
Ханты-Мансийский автономный округ
(ХМАО).
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