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Асад принял предложение России посетить Югру
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Асад принял предложение России посетить Югру 

Федеральное агентство новостей 3 часа назад
Ханты-Мансийск, 15 апреля. Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ принял предложение посетить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).
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