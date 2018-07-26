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Лидер Евросоюза подарил Трампу фотографию кладбища
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Лидер Евросоюза подарил Трампу фотографию кладбища 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время визита в Вашингтон к президенту США подарил Дональду Трампу фотографию военного кладбища. Об этом он заявил после переговоров, передает The Washington Post.
По словам Юнкера, на фото изображен некрополь в Люксембурге, где захоронен генерал Джордж Паттон. «Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю», — подписал карточку европейский политик.
Ранее 26 июля сообщалось, что Брюссель уступил Вашингтону в торговой войне. По итогам встречи между Трампом и Юнкером было принято решение, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США  1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.
Паттон участвовал со своим танковым корпусом в высадке в Нормандии, операции, которая позволила союзникам закрепиться на берегу Франции и развить наступление на силы нацистской Германии. Он умер 21 декабря 1945 года.
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