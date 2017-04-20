Американские чиновники, имена которых не называются, утверждают, что в распоряжении спецслужб США оказались два "документа" Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что РФ пыталась вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.

По данным агентства Рейтер, в распоряжении чиновников оказались два "документа" российского института, изучив которые разведслужбы США заключили, что Россия пыталась "активно вмешиваться" в американские выборы.

Один из анонимов, не предоставляя никаких подтверждений своих слов, рассказал агентству, что президент РФ Владимир Путин якобы "с самого начала вынашивал эти планы" и обратился к институту с просьбой разработать план вмешательства.

Так, в публикации агентства утверждается, что в одном из "документов" институт якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы , занимавшего на тот момент пост президента США.

Агентство, также ссылаясь на источники, сообщает, что во втором "документе" якобы утверждается о больших шансах на победу Хиллари Клинтон , чем Дональда Трампа . Исходя из этого, по данным агентства Рейтер, в "документе" якобы советуется прекратить поддержку последнего и сконцентрировать внимание на внедрении новостей о фальсификациях на выборах с целью навредить репутации потенциального президента Клинтон.

При этом неназванные источники агентства утверждают, что данные "документы" циркулировали в "высших кругах" российского правительства , но этому утверждению также не приводится никаких доказательств. Источники агентства Рейтер заявляют, что наличие этих "документов" стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ ФСБ , за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Однако никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.