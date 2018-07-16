Ещё
Путин и Трамп не приняли совместное заявление по итогам переговоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Трамп не приняли совместное заявление по итогам переговоров 

РИА Новости 2 часа назад
ПУТИН И ТРАМП НЕ ПРИНИМАЛИ СОВМЕСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ, ОГРАНИЧИЛИСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЕЙ — ПЕСКОВ РИА НОВОСТИ
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США216
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа158
В России оценили неожиданное решение Франции133
Парализованный Крым и другие события дня28
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму240
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение