РФ надеется, что США не нанесут удар по КНДР

Россия надеется, что США не нанесут удар по КНДР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Надеюсь, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, нанесут ли США удар по КНДР.

"К сожалению, приходится констатировать, что риск серьезного столкновения в этом регионе существенно вырос, - подчеркнул он. - Я хотел бы лишь один момент в нашем подходе к этой проблеме выделить, а именно: нельзя предпринимать шаги, которые используются теми, кто находится в противостоянии, как предлог для следующего витка эскалации".