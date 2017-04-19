Петренко объяснила, почему до сих пор не помогла брошенному в Хургаде пенсионеру

Валентина Петренко обещала оказать российскому пенсионеру Владимиру Шабуракову материальную помощь, если на связь с ней выйдут его родственники. С таким заявлением выступила сама сенатор. Ее слова передает портал LIFE

«Я всем оставила свой номер телефона: и на программе, и его родственникам, и его племяннице, и соседям его. Но ни один человек не обратился к нам. И сейчас мы готовы ему всё оплатить», - заявила Петренко.

Петренко добавила, что, помимо материальных проблем, у пенсионера есть еще и юридические проблемы. У мужчины просрочена египетская виза, а в России ему негде жить. Член Совета Федерации обещала устроить мужчину в дом престарелых или в неравнодушную семью.

Ранее сообщалось, что Валентина Петренко отказалась выполнять свои обещания, данные в октябре 2016 года в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Сенатор тогда обещала помочь вернуться на родину 75-летнему пенсионеру, которого бросили в египетской Хургаде родственники. По словам генконсула России в Хургаде Джамшеда Болтаев, дочь пожилого мужчины, проживающая во Франции, отказалась общаться с представителями ведомства. Шабураков страдает от болезни Альцгеймера, ему необходимо постоянная помощь волонтеров.