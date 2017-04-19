Кадыров назвал материалы в СМИ о якобы убийствах граждан провокациями

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал материалы в СМИ о якобы убийствах мирных граждан провокациями и неправдой.

В среду вечером президент РФ Владимир Путин принял Кадырова в Кремле.

"Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного (человека – ред.) фамилию", — сказал Кадыров.

По словам главы республики, упоминаемый им человек, о котором писали, что он убит, в итоге был обнаружен дома. "Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза", — подчеркнул Кадыров.

Он доложил Путину, что в плане безопасности Чечня находится на хорошем счету, серьезных угроз нет.