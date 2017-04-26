Российские банки открыли продажу «народных облигаций»

Сбербанк и ВТБ 24 начали продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) физическим лицам. Об этом сообщает RNS со ссылкой на колл-центры кредитных организаций.

По данным агентства, ценные бумаги можно купить только при открытии брокерского счета. Кроме того, пока они продаются не во всех московских офисах.

По словам представителей кредитных организаций, возврат вложенной суммы при приобретении облигаций гарантирован. «Вы всегда можете продать облигацию без потери накопленного процентного дохода при условии владения ею более одного года»,— заявили в Сбербанке. Доход от вложения увеличивается в течение всего периода владения облигацией и составляет до 8,5 процента годовых.

В ВТБ 24 заявили об ограничении по сумме облигаций. Можно купить как минимум 30 облигаций по номинальной стоимости 30 тысяч рублей, максимальное приобретение - 15 тысяч штук за 15 миллионов рублей. Таким образом, номинальная стоимость облигации составляет одну тысячу рублей.