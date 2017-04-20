Кадырову и Сечину удалось договориться

Руководство Чечни и компания «Роснефть» уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым . Путин поинтересовался, удалось ли ему договориться с руководством «Роснефти» о дальнейшей работе.

«С Игорем Ивановичем мы договорились. Были определенные недопонимания. Я так понял, что до руководства «Роснефти» не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения. «Роснефть» остается для нас очень важной в республике, и дальше будет вкладывать и развивать и нефтяное направление, и экономику республики», — сказал Кадыров.