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Кадырову и Сечину удалось договориться
Руководство Чечни и компания «Роснефть» уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
Накануне президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Путин поинтересовался, удалось ли ему договориться с руководством «Роснефти» о дальнейшей работе.
«С Игорем Ивановичем мы договорились. Были определенные недопонимания. Я так понял, что до руководства «Роснефти» не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения. «Роснефть» остается для нас очень важной в республике, и дальше будет вкладывать и развивать и нефтяное направление, и экономику республики», — сказал Кадыров.
В свою очередь Путин отметил, что вечером в среду обсудит данную тему с Игорем Сечиным.
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