Кадыров назвал провокациями сообщения СМИ о преследовании людей в Чечне

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа «хорошие люди» пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного (человека – прим. Рамблер) фамилию» — заявил Кадыров.

Свое заявление Кадыров сделал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным . По словам главы региона, человек, которого журналисты назвали убитым, оказался «живой, здоров и находится дома». Кадыров добавил, что подобные необоснованные слухи о регионе публикуются в прессе «в год два-три раза».

1 апреля журналисты «Новой газеты» выпустили материал, в котором говорилось о массовых задержаниях властями Чечни людей, заподозренных в гомосексуальных связях. По информации репортеров, три человека были убиты в секретных тюрьмах. Власти Чечни отвергли все обвинения. 13 апреля «Новая газета» заявила об угрозах в адрес своих сотрудников.