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"Наш человек": пример президента вдохновил россиян

Россиянам всегда было интересно, как отдыхают первые лица страны. Президент ведь тоже человек, которому иногда хочется ненадолго оставить дела и уединиться с природой.
Глава РФ Владимир Путин неоднократно привлекал внимание общественности своими увлечениями спортом и рыбалкой.
Накануне президент побывал на подводной рыбалке в Туве, где гонялся под водой за щукой. Рыбу долго не удавалось подстрелись, но в итоге Путин добился своей цели.
«Меня это не удивило. Если человек целеустремленный, то это проявляется во всем – даже в хобби», – пишет на своей странице в ЖЖ Настя Максина.

«Заметила, что все главы государств улетают подальше от родных мест, как будто свои пенаты надоели. А наш президент, наоборот, каждый отпуск пытается посвятить уединению с природой, причем в своей стране», – отмечает пользователь Катерина Петрова.

Другие россияне тоже вдохновились примером своего президента и завалили соцсети комментариями.

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Кто-то в шутку заметил, что пойманная Путиным щука стала самой популярной рыбой в стране.

Однако украинские и некоторые западные СМИ тут же попытались найти скрытый смысл в президентском отдыхе, но жители России не дали в обиду своего лидера.


«Сформировать подобный образ искусственно довольно сложно. Даже не будь президентом, Путин отдыхал бы точно так же. Его физическая форма любовь к рыбалке никогда не были медиапроектами, но играют позитивную роль для России. Конечно, если бы Путин сидел в мрачном дворце и ел детей, либералы в РФ и за ее пределами очень бы этому радовались. Но фактически они видят, что глава нашего государства собственным примером показывает преимущества отдыха в России и активность», – прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Асафов.
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