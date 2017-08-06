"Наш человек": пример президента вдохновил россиян
Рыбалка по-русски: Владимир Путин поймал щуку в Туве https://t.co/V7yQlqp5S2— Настя Максина (@ViaNastia) 5 августа 2017 г.
Рыбалка, подводная охота, сплав по горным рекам: как отдыхает Владимир Путин https://t.co/GbWFjnw4by— Катерина Петрова (@katemusic2015) 5 августа 2017 г.
Бедная щука))) ни одна рыба не была до сих пор так популярна в России!!! https://t.co/Ww7MQgvyOc #Путин— PalladinMO (@geniy2011) 5 августа 2017 г.
На то и Путин, чтобы щука под водой не дремала....!😎 https://t.co/pNFkM6qwWT— Oleg V. Sevostyanov (@sevostyanovov) 6 августа 2017 г.
Путин снова в ударе,рыбу ловит,мускулами играет...
Западные лидеры пускают слюни от зависти или от злобы...🤣👍— александр седунов (@sartar81) 5 августа 2017 г.
Ну, сейчас , в Вашингтоне начнётся ....Они ведь во всем ищут скрытый смысл 😉 pic.twitter.com/SzxIRo37gW— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 5 августа 2017 г.