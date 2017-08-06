"Наш человек": пример президента вдохновил россиян

Россиянам всегда было интересно, как отдыхают первые лица страны. Президент ведь тоже человек, которому иногда хочется ненадолго оставить дела и уединиться с природой.





Глава РФ Владимир Путин неоднократно привлекал внимание общественности своими увлечениями спортом и рыбалкой.

Накануне президент побывал на подводной рыбалке в Туве, где гонялся под водой за щукой. Рыбу долго не удавалось подстрелись, но в итоге Путин добился своей цели.



«Меня это не удивило. Если человек целеустремленный, то это проявляется во всем – даже в хобби», – пишет на своей странице в ЖЖ Настя Максина.



Рыбалка по-русски: Владимир Путин поймал щуку в Туве https://t.co/V7yQlqp5S2— Настя Максина (@ViaNastia) 5 августа 2017 г.





«Заметила, что все главы государств улетают подальше от родных мест, как будто свои пенаты надоели. А наш президент, наоборот, каждый отпуск пытается посвятить уединению с природой, причем в своей стране», – отмечает пользователь Катерина Петрова.



Рыбалка, подводная охота, сплав по горным рекам: как отдыхает Владимир Путин https://t.co/GbWFjnw4by— Катерина Петрова (@katemusic2015) 5 августа 2017 г.





Другие россияне тоже вдохновились примером своего президента и завалили соцсети комментариями.





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Кто-то в шутку заметил, что пойманная Путиным щука стала самой популярной рыбой в стране.



Бедная щука))) ни одна рыба не была до сих пор так популярна в России!!! https://t.co/Ww7MQgvyOc #Путин— PalladinMO (@geniy2011) 5 августа 2017 г.

На то и Путин, чтобы щука под водой не дремала....!😎 https://t.co/pNFkM6qwWT— Oleg V. Sevostyanov (@sevostyanovov) 6 августа 2017 г.





Однако украинские и некоторые западные СМИ тут же попытались найти скрытый смысл в президентском отдыхе, но жители России не дали в обиду своего лидера.



Путин снова в ударе,рыбу ловит,мускулами играет...

Западные лидеры пускают слюни от зависти или от злобы...🤣👍— александр седунов (@sartar81) 5 августа 2017 г.





Ну, сейчас , в Вашингтоне начнётся ....Они ведь во всем ищут скрытый смысл 😉 pic.twitter.com/SzxIRo37gW— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 5 августа 2017 г.



