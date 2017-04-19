Крымские татары выразили поддержку Путину

«После принятия Указа крымские татары получили возможность не только полноценной реабилитации, но и развития своего народа. Наиболее значительными результатами работы стали: активный процесс обустройства массивов компактного проживания реабилитированных народов, строительство образовательных учреждений и объектов культового назначения. […]От лица всего крымско-татарского народа хотим выразить Вам, уважаемый Владимир Владимирович, самую искреннюю и сердечную благодарность», — говорится в заявлении.

21 апреля 2014 года Путин подписал указ о реабилитации репрессированных крымско-татарского, армянского, греческого, болгарского, итальянского и немецкого народов Крыма. Кроме того, крымско-татарский язык был признан на полуострове государственным наряду с русским и украинским языками. В обращении подчеркивается, что указа о реабилитации представители крымско-татарского народа ждали 70 лет. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.