Песков прокомментировал «потерю» «Новичка» в 90-е

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может считать первоисточником публикации в СМИ о якобы имевшей место «утере» Россией нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, никакая газета не может быть первоисточником столь серьезной информации. При этом он подчеркнул, что не знает, сколь правдива опубликованная «Новой газетой» информация.

Ранее издание сообщило, что похожий на «Новичок» яд мог быть утерян из секретной лаборатории в 1990-е годы.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.