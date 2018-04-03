Песков прокомментировал «потерю» «Новичка» в 90-е 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может считать первоисточником публикации в СМИ о якобы имевшей место «утере» Россией нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, никакая газета не может быть первоисточником столь серьезной информации. При этом он подчеркнул, что не знает, сколь правдива опубликованная «Новой газетой» информация.
Ранее издание сообщило, что похожий на «Новичок» яд мог быть утерян из секретной лаборатории в 1990-е годы.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.
10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Позже к мерам Британии присоединились десятки западных стран.